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قطع المياه عن بعض المناطق في المنوفية لمدة 4 ساعات غدا

كتب:

سلامة عامر
12:39 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
قطع المياه ارشيفية

قطع المياه ارشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية، لغسل الشبكات وتطهير الخزانات. 

سبب ومدة قطع المياه في المنوفية

وقررت الشركة قطع المياه غدا الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، ابتداء من الساعة 10 صباحا، وحتى الـ2 ظهرا من نفس اليوم. 

وأشارت الشركة إلى أن سبب قطع المياه عن المناطق المتأثرة هو القيام بأعمال غسيل الشبكات، وتطهير الخزانات مطالبة المواطنين، وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

استكمال الأعمال داخل مرفق مياه طلخا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن أسفها لمواطني مركز طلخا، عن عدم عودة المياه، لاستكمالها الأعمال داخل مرفق مياه طلخا، بسبب ظهور بعض الأعمال المستجدة خلال التنفيذ.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أعلنت قطع المياه في 29 من شهر ديسمبر الجاري عن مدينة طلخا بالكامل، وجزء من مركز نبروه، للقيام بتنفيذ أعمال صيانة على قطعية قطر 700 ميلمتر داخل مرفق مياه طلخا.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.