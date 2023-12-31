إضراب هوليود والغواصة تيتان ومحاكمة ترامب.. أبرز أحداث أمريكا في 2023

سلّط ياسر نور الدين مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نيويورك، الضوء على أبرز الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام 2023.

وقال «نور الدين»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي محمد جاد، إنه في التاسع من يناير، ظهرت الوثائق السرية التي كان يحتفظ بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال مستشار البيت الأبيض إنها وُجدت في منزله ومكتبه، عندما كان نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأضاف: «في الثاني من فبراير برزت قضية المنطاد الصيني للتجسس، الذي دخل الأجواء الأمريكية وأسقط بعد تشاورات من قوات الدفاع الأمريكية، والذي سبب مشكلات كبيرة بين الولايات المتحدة والصين، وفتح مجالاً للتجسس عن طريق المناطيد".

وتابع أنه في العاشر من مارس أفلس بنك وادي السليكون، ما سبب اضطراباً في سوق المال والأعمال بأمريكا، وأثر على المال والأعمال في أوروبا، وفي 7 أبريل سلم الرئيس السابق، دونالد ترامب، نفسه إلى المحكمة في ولاية نيويورك، حيث خضع للمحاكمة في 34 اتهاماً، منها ما هو أخلاقي ومنها ما يتعلق بوضعه المالي.

وفي مايو 2023، أضربت نقابة الممثلين في هوليود وجرى تصنيف هذا الإضراب بأنه الثاني منذ 40 عاماً في قوته وتأثيره، للمطالبة بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي 18 يونيو، كانت هناك واقعة غريبة، تمثلت في اختفاء الغواصة «تيتان»، التي كانت تحاول زيارة حطام السفينة «تيتانيك»، والتي عُثر عليها في نهاية الشهر ذاته.