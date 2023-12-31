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مراسل «القاهرة الإخبارية»: نهاية كورونا كان أهم خبر ينتظره الألمان في 2023

كتب:

مريم جاد
05:07 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
عربي مرزوق مراسل قناة القاهرة الإخبارية

عربي مرزوق مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال عربي مرزوق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من ألمانيا، إن عام 2023 انطلق بأهم خبر كان ينتظره المواطنون الألمان بشكل عام وهو رفع كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وتم رفع الإجراء الاحترازي الخاص بارتداء الكمامات في المواصلات العامة.

أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ ألمانيا داخليا وخارجيا

وأضاف مرزوق في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «الخبر الثاني هو الأهم، حيث طرح المستشار الألماني أولاف شولتز في عام 2023 أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ ألمانيا داخليا وخارجيا، وتحت إعداد هذه الاستراتيجية تحت إشراف وزارة الخارجية الألمانية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والخوف في ألمانيا».

وتابع: «هناك خبر صادم للمجتمع الألماني والعالم كله، وكان على لسان وزير الداخلية الألمانية عندما قال إن ألمانيا لا تملك جيشا لا يستطيع الدفاع عنها، وبالتالي، فقد تم ضخ مليارات الدولارات في ألمانيا لتحديث الجيش الألماني».

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بقلم مريم جاد