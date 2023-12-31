قافلة طبية مجانية بالبحيرة تُقدم خدمات «100 مليون صحة»

تفقدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، فاعليات القافلة الطبية المجانية بمساكن جزيرة البط بأبو الريش، بحضور الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتفاعلت نائب محافظ البحيرة، مع المترددين على القافلة، مؤكدة تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لهم، وتوفير أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع أبناء المحافظة، والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتقدم القافلة خدماتها المجانية في تخصصات «العظام- الباطنة- الأطفال- نسا- تنظيم أسرة- أسنان»، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة 100 مليون صحة، منها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة المصرية، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

شهدت القافلة أفبالا كبيرًا من المواطنين، وسط إشادة بجهود الدولة في التيسير على المواطنين، وتوفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.

ووجهت «بلبع» بضرورة تكثيف جهود توعية المواطنين؛ لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر استفادة لهم، والعمل على إيصال الخدمة العلاجية الجيدة لأهالي المنطقة.