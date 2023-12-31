أستاذ علاقات دولية: ما يحدث في الضفة والقدس لا يقل عن الجرائم المرتكبة بقطاع غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ ما يحدث في الضفة الغربية والقدس لا يقل عن الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، مؤكدا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لديها أهداف محددة.

«فارس»: الاحتلال يسعى لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

وأضاف «فارس» في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال يسعى لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، لأنه يسيطر على أكثر من 70% من مساحة الضفة الغربية وتقيم بها المستوطنات، وبالتالي، فإن هناك خطة واضحة بعد صعود اليمين المتطرف المتمثل في وزرائه الأشد والأخطر في تاريخ إسرائيل مثل «بن غفير».

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن وزير المالية الإسرائيلي، حجب أكثر من 150 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية لدى دولة الاحتلال، ومنح «بن غفير»، وزير الأمن القومي، المستوطنين أكثر من 31 ألف رخصة سلاح لمهاجمة الضفة الغربية.

المستوطنون هاجموا قرية حوارة

وأكد الدكتور حامد فارس، أن المستوطنين هاجموا قرية حوارة بدعم جيش الاحتلال، جرى إبادة هذه القرية بشكل كامل، وحرق الممتلكات العامة والخاصة، وقتل ممنهج للأشقاء في الضفة الغربية، لافتا إلى أن نتنياهو كان يستغل كل مؤسسات الدولة العربية للإجهاض على الدولة الفلسطينية من خلال أحكام المحكمة العليا في إسرائيل.