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باحث بالشؤون الإسرائيلية: جيش الاحتلال لم يحقق أي نصر حتى الآن في غزة

كتب:

مريم جاد
10:27 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور

الباحث في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور

قال أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال لم يحقق أي نصر في قطاع غزة حتى الآن، ولن يوجد في المستقبل، في ظل اعتراف رئيس الأركان السابق بجيش الاحتلال، بالهزيمة أمام حركة «حماس»، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تنقل منذ يوم 7 اكتوبر الماضي، أعداد القتلى في صفوف جيش الاحتلال بصورة خاطئة.

الروايات الإسرائيلية

وأضاف «أنور»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc» المذاع عبر شاشة «dmc»، أن الرواية الإسرائيلية بوجود قيادة حماس داخل مستشفى الشفاء كاذبة، فلا يوجد مثل ذلك، فكلها روايات كاذبة لاستمرار إبادتهم لأهالي فلسطين، وتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً الى أن حركات المقاومة في المستقبل، ستكون أكثر قوة وشجاعة وشراسة.

وتابع أنه على المستوى السياسي، فإن رئيس الأركان طوال الوقت يتم مهاجمته من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومن قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد اتهامهم بالفشل في تحرير المحتجرين الإسرائيليين.

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بقلم مريم جاد