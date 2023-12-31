كم عملية نوعية نفذتها الفصائل الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي؟

تعددت عمليات الفصائل الفلسطينية منذ يوم 7 أكتوبر بالتزامن مع بداية عملية «طوفان الأقصى» والتي تخطت الـ800 عملية نوعية مختلفة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل العمليات النوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت الفصائل الفلسطينية بحسب «مركز معلومات فلسطين» عبر موقع الإلكتروني أنه تم الإعلان عن 38 إعلانا أكدت فيها الفصائل الفلسطينية مقتل 278 ضابطا وجنديا إسرائيليا وتم أيضا الإعلان 42 مرة عن وقوع 299 ضابطا وجنديا بين قتيل وجريح.

عدد مرات الإعلان عن استهدف الآليات الإسرائيلية على يد الفصائل الفلسطينية

وأوضح المركز أنه تم الإعلان 91 مرة تم عن وقوع ضباط وجنود بين قتيل وجريح دون تحديد الأعداد، كما تم الإفصاح عن 185 مرة تم إعلان فيها تدمير آيلات بالكامل دون التطرق إلى حصيلة القتلى، بجانب الإعلان عن 676 استهداف آليات دون التطرق إلى مصير طاقمهما.

تزايد أعداد الشهداء

ويشهد قطاع غزة عدوانا إسرائيليا غاشما منذ 7 أكتوبر الماضي حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية أطلق عليها «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 86 يوما على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دول عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد القتلى والمصابين والشهداء.