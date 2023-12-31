عاجل.. إسرائيل توافق على مٌقترح لوقف حرب غزة عدة أسابيع

ذكر تقرير نشرته هيئة البث الرسمية في إسرائيل «كان»، منذ قليل، أن مجلس الوزراء الحرب منح الضوء الأخضر لرئيس الموساد ديدي برنيع للمٌضي قٌدما في مقترح لإطلاق سراح المحتجزين.

وبحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية فإن المقترح الذي تقدمت به قطر يقوم على وقف إطلاق النار لمدة أسابيع مقابل إطلاق سراح عشرات المحتجزين بعد أن كانت حركة حماس تصر على وقف نهائي لإطلاق النار قبل المضي قدما بأي صفقة.

وأكد تقرير «كان» أن الاتصالات متقدمة جداً في المباحثات الخاصة بهذا المقترح، حيث تتواصل الاشتباكات والعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي ولم يتخلله إلا هدنة واحدة واستمرت لأسبوع برعاية مصرية قطرية أمريكية.

احتجاجات وانقسامات

وعلى مدار الأيام الماضية، كانت الاحتجاجات تخرج في إسرائيل من قبل أهالي المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية تدعوهم للتفاوض من أجل إخراج المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدين أن المضي قدماً في الضربات لم يفد ذويهم في شيء.

وقف الحرب على غزة لمدة أسابيع

كما يأتي الحديث عن الموافقة على المقترح بشأن وقف الحرب على غزة لمدة أسابيع، في وقت تتصاعد الانقسامات داخل مجلس الحرب بشأن ما يتم تحقيقه من العمليات الجارية، كما أن الإدارة الأمريكية باتت علاقتها متوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجدوى استمراره في الحرب بهذه الطريقة.