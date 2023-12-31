19 إماما من بورسعيد يتنافسون على 3 مراكز في مسابقة القرآن الكريم

أجرت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأحد، اختيارات فرع الأئمة، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة للمسابقة الدولية.

وأعلن عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن فرع الأئمة هو أحد الفروع الذي تتميز بها محافظة بورسعيد، وأن عدد المتقدمين لها 19 إمام مسجد من أئمة الأوقاف ببورسعيد.

وأوضح أن لجنة التحكيم كانت تتكون من محكين أجانب وهما: الدكتور منهاج من طاجاجستان، والدكتور عثمان من مالي، وجرى اختيار الأئمة في حفظ القرآن كاملا بالأحكام والقراءات المختلفة، وأحسن الأئمة في القراءة أمام لجنة التحكيم، ويتم اختيار 3 منهم للتكريم في حفل ختام المسابقة الدولية.

التصفيات النهائية للمتسابقين

وتستكمل اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، غدًا الاثنين، اختبار المتسابقين المؤهلين للتصفيات النهائية، وذلك تمهيدًا للمشاركة بالمسابقة الدولية التي تقام فاعلياتها من يوم 2 إلي 6 فبراير عام 2024.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام هذا العام في دورتها السابعة، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقدم لها 1700 من المتسابقين من 60 دولة.