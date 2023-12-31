بكاء متسابق من ذوي البصيرة بعد خطأ في التصفيات النهائية لمسابقة بورسعيد الدولية

شهدت التصفيات النهائية لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأحد، تنافسات قوية، وذلك حرصًا من المتسابقين الحافظين لكتاب الله بالأحكام وأصحاب الصوت الحسن في القرآن والإنشاد، للفوز بالمركز الأول بالمسابقة.

مشاهد مؤثرة في المسابقة

وشهدت فاعليات التصفيات النهائية للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، مشاهد مؤثرة تمثلت في بكاء متسابق من ذوي البصيرة من القادرون باختلاف، وذلك بعد اخطأ في الاختبار، بالرغم من أن صوته أبهر الجميع وحفظه لكتاب الله بالأحكام، إلا أنه كان يرغب ألا يخطئ أمام اللجنة.

تمكن المتسابق أحمد محمود بخيت من ذوي البصيرة أحد المتميزين، من اجتياز كافة المراحل، ووصل إلى التصفيات النهائية، قادمًا من محافظة الإسكندرية مع والديه للمسابقة، وشارك من قبل في عدد من المسابقات، وحقق مراكز متميزة، وأدي الاختبار اليوم بشكل جيد، إلا أن بكاءه جاء للخطأ الذي وقع فيه.

من جانبها، حرصت اللجنة المنظمة للمسابقة ببورسعيد، وأعضاء لجنة التحكيم على التخفيف عن المتسابق، وأكدت له أن الخطأ الذي وقع فيه واردًا مع أي متسابق، وأن ذلك ليس دليلًا على أنه لن يتأهل للمسابقة الدولية، وغادر المتسابق مع والديه لبلده منتظرًا لنتيجة التصفيات، طامحًا أن يكون بين المؤهلين للدولية.

المسابقة في دورتها السابعة

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تقام في دورتها السابعة في هذا العام، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحمل أسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقدم لها 1700 متسابق، ووصل منهم 45 للتصفيات النهائية، ويتأهل من بين المصريين 4 متسابق، بجانب الفائزين من خارج مصر من دول العالم.