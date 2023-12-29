«رياضة السويس» تنظم مسابقة الصوت الذهبي لقراءة القرآن الكريم (صور)

أقامت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، مسابقة الصوت الذهبي لقراءة القرآن الكريم بالتعاون مع الأزهر الشريف، وذلك بهدف تشجيع وحث النشء على قراءة وحفظ القرآن الكريم بالشكل الصحيح.

نظمت الادارة العامة لتنميه النشء بمديرية الشباب والرياضة بالسويس، في محافظة السويس مسابقة الصوت الذهبي للتصفية النهائية على مستوى مراكز الشباب في المدينة الباسلة.

وشهدت التصفيات بمديرية الشباب والرياضة مشاركة طلائع مدرسة الشبان المسلمين الخاصة، ومن التلاميذ والتلميذات وكان التنافس كبيرا بين الأصوات نظراً لحسن الصوت عند معظم المشاركين.

وقال عاد ل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، إن المسابقة لحث النشء على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، بمستويات مختلفة، ربع القرآن الكريم ونصفه والقرآن الكريم كامل، بحضور فضيلة الشيخ عبداللطيف عبد المنعم محمود من علماء الأزهر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.