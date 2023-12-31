بدء سحب ملفات معاون نيابة إدارية لخريجي «حقوق الفيوم وأزهر أسيوط» غدا

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن النيابة الإدارية تبدأ غدًا الاثنين في إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق من جامعة «الفيوم»، وجامعة «الأزهر - فرع أسيوط فقط» من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأوضح «سمير» في بيان: ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

واشترطت النيابة الإدارية، وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، أن يكون المتقدم لسحب الملف قدّم إلكترونيًا على موقع الهيئة وسجّل كل البيانات المطلوبة منه وطبع الاستمارات الخاصة بالتقديم 3 نسخ حتى يتمكن من سحب ملف الوظيفة.

شروط لسحب الملف

ووفقاً لهيئة النيابة، فإنّه يجب على المتقدم لسحب الملف أن يُحضر معه فيزا بها مبلغ يزيد على 1200 جنيه لدفع ثمن الملف، وأصل شهادة التخرج وأصل البطاقة وبيان بدرجات الأربع سنوات وفيش جنائي له، ووالديه، ووثيقة تعارف حتى الدرجة الرابعة.

ويقوم المتقدم للوظيفة، بملء الملف وما يحويه من وثائق مثل القيد العائلي وبيانات المتقدم وأقاربه حتى الدرجة الرابعة.