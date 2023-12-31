جدران المباني المدمرة في غزة تحكي صمود شعب أعزل في وجه جرائم الاحتلال

«من رحم المعاناة يولد الأمل»، اقتباس معروف يعين الأشخاص على الصبر على الأحداث الصعبة من أجل تحقيق أهدافهم، هذا ما تعسكه لوحات شابة فلسطينية، وسط الدمار والقصف المستمر على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الـ86.

جدران المباني تحكي صمود الفلسطينين

رسمت الفنانة الفلسطينية النازحة، أمل أبو السبح، لوحات على جدران المباني المدمرة نتيجة القصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تعكس معاناة الفلسطينيين جرَاء العدوان المستمر على المدنيين في قطاع غزة، والذي أدى إلى وقوع أكثر من 21 ألف شهيد حتى الآن، بحسب «تلفزيون فلسطين».

تعكس الشابة الفلسطينية في رسوماتها أعداد الشهداء من النساء والأطفال، وترسم أيضاً رجالاً يرتدون الكوفية الفلسطينية، يعطون ظهرهم للعالم، في إشارة إلى الشخصية الكرتونية الشهيرة «حنظلة»، التي ابتكرها الفنان الفلسطيني الراحل ناجي العلي.

سيدة عجوزة وبجانبها جملة حماسية

ورسمت الفتاة الفلسطينية، أمل أبو السبح، لوحة أخرى لسيدة عجوزة ترتدي جلباباً على هيئة علم فلسطين، المكون من الأحمر والأبيض والأسود والأخضر، تجلس وبجانبها جملة مكتوب فيها: «ستبقى لنا وإن أصابها خذلان العالم كله».