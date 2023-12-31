حلمي النمنم: تهجير الفلسطينيين من غزة بداية لتحقيق حلم إسرائيل الكبير

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن فتح الحدود لدخول أهالي غزة إلى مصر سينهي القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية منذ بدايتها حتى الآن.

تصفية القضية الفلسطينية بمثابة أول خطوة لإسرائيل لتحقيق حلمها

وقال «النمنم»، خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن تصفية القضية الفلسطينية سيكون بمثابة أول خطوة لإسرائيل لتحقيق حلمها الأكبر، وهذا الأمر سيٌغري إسرائيل في احتلال دول مجاورة أخرى.

وأضاف وزير الثقافة الأسبق، مساء اليوم السبت، أن مصر لا تٌعاني من نقص في المواد، لكن قد يكون هناك تلاعب من بعض التجار ببعض السلع مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ووضع حد لارتفاع الأسعار، وحل أزمة الدولار، بجانب إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في كافة المجالات خاصة في القطاع الثقافي.

وتابع: أثناء الأزمة الفلسطينية والحرب الراهنة في غزة أعجبني ما قام به المصريون من مقاطعة لكافة المنتجات الخارجية، مشددا على أهمية استمرار المقاطعة وتوفير منتج محلي لتعويض هذه المنتجات