حقيقة اعتزال تامر حسني الفن

تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد باعتزال الفنان تامر حسني، مهنة الفن نهائيا، وأن ألبومه المقرر طرحه الفترة القادمة، سيكون الأخير.

حقيقة اعتزال تامر حسني

ومن جانبه، نفى مصدر مقرب لتامر حسني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ما يتدول بشأن اعتزاله، وأنه يمر بحالة نفسية سئية فقط بسبب ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، ويركز خلال الوقت الحالي، في الانتهاء من ألبومه الجديد، لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن تامر حسني انتهى من تصوير فيديو كليب خلال الأيام القليلة الماضية، ومن المقرر طرحه مع ألبومه الجديد.

فيلم تاج لتامر حسني

وعرض فيلم «تاج» للفنان تامر حسني مؤخرا، بجميع السينمات في مصر والوطن العربي، والتى تدور أحداثه حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالعديد من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين بجانب تامر حسني، أبرزهم دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد أسامة، أحمد بدير، والعمل من إخراج سارة وفيق.