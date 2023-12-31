بابا نويل الصغير يزور مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية

أرتدى طفل زي بابا نويل وأصطحب أصدقائه أجرى جولة داخل مكاتب وأقسام مديرية الشباب، وفاجأ الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بإهدائها حلوى رأس السنة، والتقط معها الصور التذكارية، بينما أعربت عن سعادتها بالفكرة.

بابا نويل يوزع الحلوى

وقالت «الشريف» لـ«الوطن» أنه في بادرة جميلة وزعت إدارة طلائع الفن التعبيري حلوى عيد الميلاد على الأطفال، وارتدت الفيتات زي الاحتفال برأس ألسنة، فيما ارتدى أحد الأطفال ملابس بابا نويل، ووزع الحلوي على ديوان عام المديرية وكافه الإدارات، بداية من مكتب وكيل وزاره الشباب والرياضة وكافه الإدارات.

أضافت أن هذه المبادرات تأتى في أطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالمبادرات، وتشجيع الأطفال على الابتكار واستغلال المناسبات للمشاركة في تقديم مواهبهم، وقد أبدى العاملين بمديرية الشباب والرياضة فرحتهم وسعادتهم بتلك المبادرة التي أضفت البهجة والسعادة على الجميع.