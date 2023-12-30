استعدادات شرم الشيخ لاحتفالات الكريسماس.. «بابا نويل» يستقبل السائحين (صور)

أنهت محافظة جنوب سيناء استعداداتها لاحتفالات الكريسماس والعام الميلادي الجديد، حيث أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جاهزية المدن السياحية بالمحافظة لاستقبال زوارها للمشاركة في احتفالات العام الميلادي الجديد، من خلال مظاهر مختلفة تضفي لمسة جمالية للشوارع والميادين العامة بكل المدن، تمثلت في مجسمات مضيئة وأشجار عيد الميلاد، وإضاءات مختلفة على جوانب الطرق، خاصة في مدينة شرم الشيخ، التي شهدت أيضا تزيين واجهات الفنادق والمنتجعات السياحية والشوارع الرئيسية بالمدينة.

مظاهر الاحتفال برأس السنة في شرم الشيخ

ورصدت «الوطن» مظاهر الاحتفال بشوارع وميادين شرم الشيخ لاستقبال العام الميلادي الجديد، وسط انتعاشة في حركة السياحة شهدتها المدينة من مختلف الجنسيات للمشاركة في الاحتفالات، حيث انتشرت أشجار الكريسماس في مداخل الفنادق، وكذلك المجسمات المضيئة التي تصور بابا نويل وعربة الميلاد التي تسحبها الغزلان وإضاءة الأشجار والنخيل على جانبي الطرق المؤدية للمنتجعات، بالإضافة لتنافس الفنادق في إبراز الزينة الداخلية اللافتة لأنظار الزوار، مع تنظيم حفلات وفقرات فنية متنوعة.

وأكد ماجد توفيق، مدير إحدى المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ، انتعاش حركة السياحة خلال موسم أعياد رأس السنة هذا العام، حيث زادت نسبة الإشغالات الفندقية، مضيفا أن المدينة تجذب السياحة الأوروبية في فصل الشتاء لتمتعها بالطقس الدافئ.

مطار شرم الشيخ يتزين لاستقبال السائحين

وأشار «توفيق» إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي شهد تدفق في خطوط الطيران القادمة من الدول الأوروبية، كما تزين المطار داخل صالات الوصول الدولية والمحلية لاستقبال زوار المدينة للاحتفال بالعام الجديد.