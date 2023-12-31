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رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس احتفالات رأس السنة

كتب:

مريم شريف
04:08 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
رئيس الطائفة الإنجيلية

رئيس الطائفة الإنجيلية

يترأس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالات الطائفة الإنجيلية برأس السنة الجديدة 2024، وذلك في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، على أن تبدأ الخدمة الساعة 10 مساء وتنتهي 12 صباح اليوم الجديد.

احتفال الطائفة الإنجيلية برأس السنة الميلادية 

يذكر أن رئيس الطائفة الإنجيلية شهد احتفال كنيسة المجتمع بهليوبوليس بعيد الميلاد المجيد، بحضور القس استيف وندرك، راعي الكنيسة، والمهندس نشأت مجلع، المشرف العام على الكنيسة، وذلك بمشاركة 200 عضو من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الجنسيات الأجنبية المتعددة.

وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية جميع الحضور بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيًا لمصر والعالم الفرح والسلام.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي خلال خطاب الاحتفال: «ولد السيد المسيح في مجتمع من التحديات والخوف والصعوبات، ومصر كانت الأرض الجديدة والوطن الآمن في ميلاد السيد المسيح، والميلاد بداية فرح وسلام، أصلي اليوم معكم من أجل سلام مصر العالم من ومن أجل العيش المشترك».

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