روسيا تلغي احتفالات رأس السنة بالساحة الحمراء بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا

كشف حسين مشيك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الروسية موسكو، تفاصيل إلغاء احتفالات رأس السنة بالساحة الحمراء بسبب العملية العسكرية، موضحًا أن العام الجاري لم يشعر فيه المواطن الروسي باختلاف كبير، خاصة وأن البلاد تواجه عقوبات لم تؤثر بالحجم الذي كانت تتحدث عنه الإدارة الأمريكية والدول الغربية.

وأضاف مشيك في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المواطن الروسي اعتبر أن العام الجاري كان كغيره من الأعوام، عدا ما يجري في الأراضي الأوكرانية، حيث تجمع الروس بالأوكران روابط ثقافية ودينية وعرقية.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الروسية موسكو: تصاعدت حدة الصراع بين الحين والآخر، وواجهت أوكرانيا روسيا على أراضي القرم، وجميع هذه المؤشرات تشير إلى أن العملية العسكرية مستمرة، والتصريحات لا تشير إلى إمكانية حل الصراع في الوقت القريب.