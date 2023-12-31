تامر حسني يحتفل بالعام الجديد بصورة عائلية مع طليقته.. وهذه حقيقة اعتزاله الغناء

حرص الفنان تامر حسني، على الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024، بطريقة خاصة، وذلك عبر نشر صورة له رفقة أولاده وطليقته بسمة بوسيل.

تامر حسني يحتفل بالعام الميلادي الجديد

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الصورة، وعلق عليها: «كل سنة و انتوا طيبين ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية».

وحظي منشور تامر حسني، بردود فعل واسعة من قبل الجمهور، إذ بدأ يتسال عدد كبير عن عودة بسمة بوسيل لعصمته، وكتب أحدهم: «انت رجعت ولا أي يصحبي؟!»، وكتب آخر: «رجعتوا لبعض؟ الحمد لله، والله فرحت من قلبي ربنا يهديكم لبعض ويبعد عنكم كل شر وسوء».

وتجاهل تامر حسني جميع التعليقات، وفضل عدم الرد، ليترك الجمهور في حيرة كبيرة حول عودته لبسمة بوسيل من عدمه.

بسمة بوسيل ترد على الجمهور

حرصت الفنانة بسمة بوسيل، على كشف حقيقة الأنباء المتداولة عن عودتها للفنان تامر حسني، بعد أن نشر الأخير صورة تجمعهما بمناسبة العام الجديد 2024.

وقامت بسمة بوسيل بنشر مقطع فيديو، عبر خاصية «الاستوري»، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تقول فيه: «أنا أحب شعري»، كما وجهت الشكر لمصفف الشعر الخاص بها، في إشارة منها إلى أن صورتها مع تامر حسني ليست حديثة.

بينما علقت بسمة بوسيل، على صورتها مع تامر حسني وأولادها، قائلة: «Happy new year».

هل اعتزل تامر حسني الغناء؟

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، أنباء اعتزال الفنان تامر حسني التمثيل والغناء؛ لاسيما بعد تركيزه الفترة الماضية على نشر منشورات دينية وحكم دعمًا لأهالي غزة وما يتعرضون له من قهر وظلم كبير.

من جانبه، نفى تامر يحيى مدير أعمال تامر حسني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الأمر جملة وتفصيلاً، مشيرًا إلى أن تامر حسني في أبوظبي حاليًا لإقامة حفل رأس السنة، مساء الليلة، وسط حفل جماهيري كبير، مضيفًا أنه يستعد لطرح أولى أغاني ألبومه الجديد يناير المقبل.

وأضاف «يحيي»، في تصريحاته، حول الصورة التي تجمع تامر حسني بزوجته الفنانة بسمة بوسيل وأبنائه، وما تردد عن عودتهم لبعضهما بعض الانفصال منذ عدة أشهر، أنه لا يعلم حقيقتها لأنه أمر شخصي، متمنًيا أن يعود الثنائي مرة أخرى.

لماذا خرجت شائعة انفصال تامر حسني؟

الأزمة ليست في مصدر الشائعة، لكن في تصديق الناس لها، والحقيقة أن تامر حسني الذي دائمًا ما يسئل من قِبل المراسلين والإعلاميين عن فكرة اعتزاله الغناء يومًا ما، وهذا هو السبب الرئيسي في تصديق الناس لتِلك الشائعة، حيث أكثر من مرة أنه يفكر بالفعل في الاعتزال أو في تغيير نشاطه كمطرب.

كانت أول مرة في بدايات تامر حسني الغنائية، حيث كان ضيفًا على الإعلامية إنجي علي، حينما سألته على ما يشغل تفكيره دائمًا، وقتها قال حسني تصريح صدم الجمهور حيث قال: في حاجة على طول شاغلة تفكيري، مش بتمنى أموت وانا مطرب.. بتمنى أغني شوية كده وخلاص، مش علشان بعمل حاجة غلط، لكن مش حاسس أنه آخر الأحلام، الإنسان جه الدنيا علشان حاجات أحسن من كده.

وقريبًا في إحدى اللقاءات التي أجراها مراسل قناة فضائية في إحدى الفعاليات، حينما سأله المراسل عن فكرة الاعتزال لأسباب دينية، قال تامر: «فكرة الاعتزال دايمًا موجودة لأسباب كتير، علشان عندي أحلام تانية عايز أعملها».