«المحامين» تبدأ تجديد اشتراكات العام الجديد من الفرعيات غدا

أعلنت نقابة المحامين عن انطلاق أعمال تجديدات العضوية والبطاقة العلاجية للمحامين لعام 2024، واستخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية من النقابات الفرعية من غد الإثنين الأول من يناير 2024.

وكانت قد بدأت استخراج الكارنيهات من النقابة العامة وذلك من مقر النادي النهري بالمعادي، وجرت عمليات استخراج الكارنيهات، والبطاقة العلاجية، بسهولة شديدة؛ حيث لا يستغرق المحامي أكثر من 10 دقائق لاستخراج البطاقات، ويرجع هذا التيسير إلى نظام الميكنة التي طبقها النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، منذ العام الماضي.

كارنية نقابة المحامين

وكتبت النقابة العامة للمحامين تنبيهًا على ظهر الكارنيه لعام 2024، بضرورة مراعاة المواد «49، 50،50 مكرر» من قانون المحاماة، والتي تنص على حصانة المحامي، وهذه في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين.

ويذكر أن الاكتفاء بطباعة تاريخ العام على كارنيه العضوية من خلال ماكينات النقابة يوفر أموال طائلة كانت تهدر بسبب فائض الكارنيهات التي كان يتم إعدامها في السابق، نتيجة طباعة تاريخ العام على الكارنيهات مسبقًا قبل استخدامها.

ويأتي هذا في إطار حرص عبدالحليم علام نقيب المحامين على توفير أموال المحامين، وعدم إهدار موارد النقابة.