نائب عن التنسيقية: الحوار الوطني أهم مكاسب الحياة السياسية في 2023

قال النائب محمد ماهر السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني وما حققه من مكاسب، تجربة فريدة لم تحدث إلا نتيجة للحوار الحقيقي الذي جرى بين كل طوائف الشعب المصري والسياسيين بمختلف أيدولوجياتهم، وهي كانت تجربة ثرية جدا، والحوار الوطني أهم مكاسب الحياة السياسية في 2023.

الوطن هو الأساس مهما اختلفت الأيدولوجيات

أضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، أن الجميع اتفق على أن الوطن هو الأساس ومهما اختلفت الأيدولوجيات توجد مظلة للصالح الوطني، شارحًا أنه من أبرز مكاسب الحياة السياسية بمصر بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي ساهمت بها كل أطياف المجتمع.

مشاركة كبيرة للشباب والمرأة

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأننا شاهدنا في الحوار الوطني مشاركة كبيرة للشباب والمرأة في القضايا المختلفة، التي كنا لا نتصور أنها تشغل البعض، ولكن الشباب المصري أثبت أن لديه قدر كبير من الوعي.