قيادي في «حماة وطن»: استمرار الحوار الوطني يؤكد استيعاب الجمهورية الجديدة للجميع

قال عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، إن أهمية استمرار الحوار الوطني تأتي في ضوء التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استمراره يؤكد إيمانه الراسخ بضرورة بناء مساحات مشتركة بين جميع أطياف الشعب، لمواصلة بناء الجمهورية الجديدة.

مخرجات الحوار الوطني

وقال «الرتمي» في بيان له، إن مصر شهدت خلال عام 2023 حالة من الزخم السياسي على المستويات كافة، وهو ما انعكس على مخرجات الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية، التي أثبتت بما لا يدع مجال للشك، أن وعي المصريين حائط صد أمام المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، لافتا إلى أن مشاركة الشعب بكثافة في الانتخابات الرئاسية كانت تصويتا على حماية الأمن القومي المصري.

استغلال حالة الزخم السياسي

وشدد القيادي بحزب حماة الوطن، على ضرورة استغلال حالة الزخم السياسي من قبل الأحزاب لبناء حياة سياسية قوية مؤكدا أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي تدعم التعددية الحزبية، من منطلق الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.