مرحلة ثانية لاستكمال قضايا «الجمهورية الجديدة».. جلسات الحوار الوطني ستناقش الملفات الشائكة

أكد عدد من أعضاء الحوار الوطنى أن دعوة الرئيس السيسى، فى أول خطاب له بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، لاستئناف جلسات الحوار الوطنى، نابعة من إيمانه الراسخ بأن مصر تتسع للجميع مهما كانت الاختلافات الفكرية، وأن مستقبل هذا الوطن لا بد أن يبنَى بسواعد أبنائه، إذ جمع الحوار كل أطياف الشعب بمختلف أيديولوجياته وتوجهاته على مائدة واحدة، وخلق مشهداً فريداً من التلاحم بين تيارات سياسية متنوعة، لمناقشة أهم القضايا التى تواجه الدولة.

«لجنة الأسرة»: نسعى للحد من ظاهرة الطلاق

وأكد عدد من أعضاء الحوار الوطنى أن دعوة الرئيس تستهدف استكمال مسار المناقشات حول مستقبل الوطن، والتوافق الوطنى حول كل الخطوات التى يمكن أن تؤثر إيجاباً على المواطن، وقالت الدكتورة ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، إن إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاستئناف جلسات الحوار الوطنى، دليل على الرغبة فى الإصلاح الشامل، فى النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن حديث الرئيس فى أول خطاب له بعد الفوز عن مسار الحوار، يعيدنا بالذاكرة إلى الوعود المهمة للرئيس فى سبيل الحفاظ على الأسرة والحد من ارتفاع نسب الطلاق وإنصاف المرأة، مؤكدة أن الرئيس السيسى هو النصير الأكبر للمرأة فى السنوات الأخيرة.

وأضافت عضو الحوار الوطنى أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، انتهت فى المرحلة الأولى من أمور شديدة الأهمية مرتبطة بالوصاية على المال، لجعل الأم فى المرتبة الأولى للإشراف على أموال أبنائها بعد وفاة الزوج، مشيرة إلى أن الجلسات السابقة تضمنت نقاشات ثرية حول مسألة الطاعة والنفقة وحق الكد والسعاية، لافتة إلى أن اللجنة لديها الكثير من الجلسات والمناقشات حول الحد من الطلاق، والتصدى لأشكال العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله.

وقالت إن الفترة المقبلة تحتاج مزيداً من النقاشات والجلسات المتعلقة بقرارات تنعكس إيجاباً على حال الأسرة، وتصب فى صالح تماسك أفراد المجتمع، متابعة: «المراحل المقبلة للحوار ستشهد مساراً جديداً من المناقشات الموسعة على مستوى كل المحاور، والتطرق لباقى القضايا والموضوعات، وفتح نقاش موسع حولها، والاستماع لجميع الآراء والمقترحات والأفكار الجيدة، التى من الممكن أن تفضى فى النهاية لتوصيات قابلة للتنفيذ الفعلى على أرض الواقع».

«المحليات»: استكمال قانون الإدارة المحلية

ومن جانبه، قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إشارة الرئيس السيسى فى أول كلمة له عقب نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعودة جلسات الحوار الوطنى تثرى الحياة السياسية، وتخلق حالة من التوافق والاصطفاف الوطنى، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الحوار نجحت فى خلق مساحات مشتركة بين العديد من شركاء الوطن الذين يتبنون خلفيات وتوجهات حزبية مختلفة ويعبرون عن شرائح حزبية متنوعة، ذات أيديولوجيات متفاوتة.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن لجنة المحليات بالحوار الوطنى، ستستكمل مناقشة قانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى خروج توصيات فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية بالمرحلة الأولى، والتى شملت ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها، التوافق على النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية، الذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بـ25% بحد أدنى ثلاثة أفراد فى تلك القائمة، وفق النص المقترح.

«الشباب»: نستمع لمشكلات قادة المستقبل لإيجاد حلول عملية لها وتحقيق طموحاتهم

ومن جانبه، قال النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، إن اللجنة ستواصل جلساتها عقب إعلان جدول الجلسات فى كل محور لاستكمال المناقشات فيما يتعلق بملف الشباب، مشيراً إلى أن اللجنة ستنظم جلسات استماع فيما يتعلق بمشكلات الشباب، وستستمر فى تلقى جميع المشكلات التى تواجههم، وذلك من أجل عرضها فى الجلسات ومناقشتها وبحث حلول عملية لها، والخروج بتوصيات قادرة على تلاشيها، وإزالة أى عوائق تقف حائلاً أمام الشباب لتحقيق طموحاتهم والسير فى طريقهم نحو مستقبل مشرق.

وأشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى إلى أن الاهتمامات والتحديات التى يواجهها الشباب فى مصر ستكون حديث اللجنة المرحلة المقبلة، والعمل على توفير منصة من خلال تلك الجلسات للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، والتى يمكن ترجمتها إلى خطوات عملية تسهم فى زيادة فرصة التمكين للشباب.