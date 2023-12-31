2000 وظيفة جديدة بالأوقاف.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتم الإعلان نهاية شهر يناير الجاري عن مسابقة لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب و 1000 وظيفة عامل بالوزارة.

وأكد وزير الأوقاف في بيان له، أنه تم رفع سن التقدم للوظائف حتى ٤٠ عاما، والسماح للحاصلين على تقدير مقبول بالتقدم لخوض المسابقة، وذلك خلاف المسابقتين الماضيتين، والتي كانت تشترط في المتقدمين الحصول على تقدير جيد كحد أدنى و35 عامًا كحد أقصى لعمر المتقدم.

وظائف الأوقاف

وحول فتح باب المسابقة أكد الوزير أن الباب سيكون مفتوحًا لكل من المتعاقدين بنظام الأجر مقابل عمل، أو خطباء المكافأة على بند التحسين وعلى غير بند التحسين، أو غيرهم ممن تنطبق عليهم الشروط.

ومن جانبه أوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يحرص على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف العامة بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في سبيله للمساهمة في رفع كفاءة العمل المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، وتحقيق المحور الخامس من خطة الإصلاح الإداري والمتعلق بتحسين الخدمات العامة، مشيراً في هذا الصدد إلى حوكمة منظومة المسابقات بالجهاز وتقليل تواجد العنصر البشري إلى أقل قدر ممكن، حيث يقوم المتقدم بالتسجيل عبر بوابة الوظائف الحكومية، باعتبارها الآلية الوحيدة للتواصل بين المتقدم والجهاز.