صلة الأرحام ونبذ الخلافات عنوان خطبة صلاة عيد الفطر بمساجد الإسكندرية

استعدت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية لصلاة عيد الفطر المبارك، وجرى تجهيز المساجد والساحات وتحديدها للمصلين، وبيان موعد صلاة عيد الفطر المبارك حسب إمساكية رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية، وكذلك تحديد موضوع خطبة صلاة العيد والتى ستدور حول «صلة الأرحام ورعاية الفقراء والمساكين والأيتام».

موعد صلاة عيد الفطر

وقال الدكتور الشيخ هاشم الفقي، مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن موعد صلاة عيد الفطر هذا العام بمحافظة الإسكندرية ستكون في تمام الساعة 5.52، واستعدت المديرية لهذة المناسبة بتجهيز 531 ساحة في مختلف أنحاء الإسكندرية و363 مسجداً لإستقبال المصلين.

صلة الأرحام

وأضاف مدير الدعوة في الإسكندرية، أن خطبة عيد الفطر هذا العام ستدور حول صلة الأرحام ورعاية الفقراء والمساكين والأيتام، لتوعية المواطنين بأهمية صلة الأرحام والتقارب بين الناس، خاصة الأقارب، وعلى الجميع نبذ الخلافات التي تعكر صفو العلاقة بين الأهل والجيران، وإرساء مبادئ التسامح والعفو التي تعد من أهم صفات المسلمين، والدعوة الأساسية لديننا الحنيف وكذلك رعاية الفقراء والمساكين والأيتام والتواصل معاهم ودعمهم، حتى يحدث التكافل الإجتماعي الذى يدعو إليه الإسلام.