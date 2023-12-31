منها الحوت الطائر وسمكة ماهي ماهي.. تعرف على أسرع 7 كائنات بحرية

عالم البحار والمحيطات هو أكثر العوالم غموضًا، إذ يحوي الكثير من الأسرار والكنوز التي تذهل العقل، تشهد على عظمة الخالق، كما يزخر بأنواع عديدة من الأسماك والكائنات البحرية التي تتفاوت في سرعتها نتيجة اختلاف طبيعة أجسامها، من حيث الحجم والشكل.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي مجموعة من أسرع الأسماك والمخلوقات البحرية، بحسبما أوضحه موقع oceaninfo.. كالتالي:

سمكة الزعنفة الشراعية

هي من أسرع الأسماك البحرية، حيث تصل سرعتها إلى ما يقارب 110 كيلومترات/ الساعة، وأطلق عليها هذا الاسم لأن تمتلك زعنفة ظهر ضخمة تشبه الشراع، والتي تساعدها على الحركة السريعة والسلسلة.

الأسماك المرلينية

تتقارب في سعتها مع سمكة الزعنفة إذ تبلغ سرعتها 105 كيلومترات/ الساعة بما يزيد من صعوبة اصطيادها، ويصل وزنها إلى 27 كيلومترا، وهي تتميز بأنفها الطويل الحاد ولونها الداكن.

سمكة أبو سيف

سمكة أبو سيف هي من أسرع الأسماك في المحيطات، إذ تبلغ سرعتها 96 كيلومترا/ الساعة، إذ أنها تمتلك جسما طويلا مسطحا يصل إلى حوالي 3 أمتار، بما يساعدها على السباحة بشكل سريع، وقد سميت بهذا الاسم بسبب منقارها الطويل الحاد كالسيف الذي يوجد في مقدمة رأسها.

سمكة ماهي ماهي

تُعتبر سمكة ماهي ماهي من أسرع الأسماك، وهي تتميز بزعانف متشعبة تساعدها على السباحة بسرعة تصل إلى 93 كيلومترا/ الساعة، وهي تمتلك جبهة بارزة وجسما ناعما ومسطحا، ويمكن التعرف عليها بسهولة لأنها تشتهر بألوانها المعدنية النادرة ذات اللون الأزرق والأخضر والذهبي.

الحوت الطيار

هو ثاني أكبر دولفين في العالم وتصل سرعة الحوت الطائر إلى 76 كيلومترا/ الساعة، وهناك نوعان منه وهما؛ طويل الزعانف وقصير الزعانف، وهو يعيش في أغلب البحار حول العالم، ويتغذى عادة على الحبار والأخطبوط والأسماك.

السمك الطائر

يسبح السمك الطائر بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا/ الساعة، وهو يمتلك زعانف شبيهة بالأجنحة والتي تساعده على الطيران أو القفز فوق الماء عند مرور الرياح، وتساعده هذه السرعة بجانب قدراته الفريدة في الطيران على الهروب من الحيوانات المفترسة في البحر.

الحوت القاتل

هو أكبر كائن مائي في عائلة الدلافين، ويعتبر أحد أسرع المخلوقات البحرية بالرغم من حجمه الكبير، حيث تبلغ سرعته 55 كيلومترا/ الساعة، وهو يتميز برأس عريض وفم كبير وأسنان مدببة، كما يمتلك زعانف على شكل مجداف تساعده على السباحة بسرعة.