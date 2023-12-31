ما حقيقة إصابة نتنياهو بوعكة صحية؟.. يتبع نظاما غذائيا

يحاول مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحسين صورة رئيس الوزراء المصاب بوعكة صحية منذ فترة ولكن يكابر في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يدخل يومه الـ 86.

ادعاء اتباع نتنياهو لنظام غذائي محدد

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، نشر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا مقتضبا، اليوم الأحد ذكر فيه أن نتنياهو يتمتع بصحة طبيعية ويحافظ على نمط حياة صحي مع اتباع نظام غذائي سليم.

الأزمة القلبية التي أصابت نتنياهو

وذكر البيان أن الحادثة القلبية التي تعرض لها نتنياهو في يوليو ستتم مناقشتها بشكل منفصل، تم نقل رئيس الوزراء إلى المستشفى بسبب مشاكل في القلب وتم زرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

لا يوجد دليل على عدم انتظام ضربات القلب

وقال البيان الصادر عن مكتبه يوم الأحد إنه منذ تلك العملية «لم يكن هناك دليل على عدم انتظام ضربات القلب أو أحداث أخرى» وأن «جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في جسده يعمل بشكل صحيح، ولا يعتمد على جهاز تنظيم ضربات القلب، ولم يتم تسجيل أي أحداث غير طبيعية منذ فحصه السابق».

تاريخ من رؤساء الوزراء إبقاء المرض طي الكتمان

وكانت صحة نتنياهو محط اهتمام خلال الصيف بعد إصابته بأزمة قلبية، والتي جاءت في ذروة الاحتجاجات على الإصلاحات القضائية التي اقترحتها الحكومة.

ولدى إسرائيل تاريخ من رؤساء الوزراء الذين يتسترون على المشاكل الطبية، مثل جولدا مائير، التي تلقت العلاج من سرطان الغدد الليمفاوية في منتصف الليل لتجنب الكشف عن المرض للجمهور، وإسحق رابين، الذي أصيب بانهيار عصبي أثناء الانتخابات، وحتى في حرب الأيام الستة (حرب 6 أكتوبر 1973) ولم يتحدث علنًا عن الحادث إلا عندما أصبح رئيسًا للوزراء بعد عدة عقود.