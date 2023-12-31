«القاهرة الإخبارية» تجري لقاءات من داخل المستشفى الفرنسي العائم في العريش لعلاج جرحى غزة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، المستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش، الذي أنشئ على متن إحدى حاملات الطائرات الفرنسية، وخصصته باريس لعلاج مصابي غزة.

مهمة حاملة الطائرات الفرنسية

وقال العقيد البحري الفرنسي أنطوان بلونس، لـ«القاهرة الإخبارية»، إن مهمة حاملة الطائرات الفرنسية المتمثلة في تخصيص جزء من الحاملة لمستشفى عائم، هو عمل من أجل الإنسانية، مضيفًا: «مهمتنا الرئيسية تكمن في تقديم خدمة طبية وجراحية للجرحى المدنيين في أقرب نقطة لقطاع غزة».

يقدم الرعاية الطبية

وقال طبيب أطفال يدعى بيير: «المستشفى يمكن أن يقدم الرعاية الطبية لخمسة أطفال دفعة واحدة، وتم إنشاء خيمة لعلاج الحالات الحرجة، إذ أن المستشفى مزود بكل الأدوية والمستلزمات الدوائية لمختلف الأمراض».