الفصائل الفلسطينية تعلن قنص جندي إسرائيلي في غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية مساء اليوم الأحد 31 ديسمبر الاحتفال بنهاية العام على طريقتها عن طريق قنص جندي إسرائيلي في حي التفاح بمدينة غزة.

تفجير فتحة أحد الأنفاق

وأضافت الفصائل بحسب فضائية «تليفزيون فلسطين»: «تمكن مجاهدونا من تفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأكد مجاهدونا وقوع المجموعة بين قتيل وجريح».

تزايد أعداد الشهداء

ويشهد قطاع غزة حربًا يشنها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردًا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 86 يومًا على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دول عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار، في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد القتلى والمصابين والشهداء.