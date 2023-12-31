«حكومة غزة»: 28822 شهيدا ومفقودا حصيلة 86 يوما من العدوان الإسرائيلي

مع دخول العدوان الغاشم، الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، يومه الـ86، ارتفع أعداد الشهداء الفلسطينيين في القطاع، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وسط تعنت إسرائيلي ورفض كافة الدعوات والمطالبات بوقف إطلاق النار.

كم مجزرة نفذتها إسرائيل في قطاع غزة؟

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 1825 مجزرة، أسفرت عن 28822 شهيداً ومفقوداً، و9100 شهيد من الأطفال، بالإضافة إلى 6500 شهيدة من النساء، و312 شهيداً من أفراد الطواقم الطبية، و40 شهيداً من الدفاع المدني، و106 شهداء من الصحفيين، وحوالي 7000 مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء.

كما أسفر العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن 56451 مصاباً، و99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، و10 معتقلين من الصحفيين، إضافة إلى حوالي 1.8 مليون نازح في قطاع غزة، و355 ألف مصاب بالأمراض المعدية، نتيجة النزوح.

خسائر فلسطينية مختلفة

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن القصف الإسرائيلي تسبب أيضاً في تدمير 126 مقراً حكومياً، و92 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و285 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، و119 مسجداً بشكل كلي، و212 مسجداً بشكل جزئي، و3 كنائس، و65 ألف وحدة سكنية، دمرها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي، بجانب تدمير 290 ألف وحدة سكنية جزئياً، فضلاً عن خروج 23 مستشفى و53 مركزاً صحياً عن الخدمة.