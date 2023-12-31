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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر تسريح 5 ألوية احتياط وتدريب

كتب:

عمرو حسني
07:36 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

أفصحت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، عن انسحاب جزئي جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ 86 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إعلان تسريح 5 ألوية احتياط وتدريب

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن الجيش أعلن تسريح  5 ألوية احتياط وتدريب من القتال في قطاع غزة بعد تقييم الوضع وتطور القتال.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي سيشمل القرار اللواء الاحتياط 551 و14 و3 ألوية تدريب أخرى.

تزايد أعداد الشهداء

ويشهد قطاع غزة حربا إسرائيلية غاشمة منذ 7 أكتوبر الماضي حيث ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 86 يوما على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد.

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