ناقد فني: «فن الضحك» ازدهر في فترة الخمسينيات.. وفطين عبدالوهاب وظف «نجوم الأكشن» في الكوميديا

نبعت الكوميديا فى مصر من «خفة ظل» شعبها، وعلى أثر ذلك تصدرت المشهد الفنى، سواء فى «السينما - التليفزيون - المسرح»، حيث برز نجوم خلدوا أسماءهم على مسارح وشاشات الوطن العربى بأكمله.

يتحدث الناقد الفنى والمؤرخ السينمائى محمود قاسم عن تطور فن الكوميديا على الشاشة المصرية فى السطور التالية..

متى انطلق فن الكوميديا فى الوسط الفنى المصرى؟

- بريق الكوميديا زاد فى مصر وانطلق بقوة منذ عام 1928، منذ نشأة الكوميديا ونجومها فى المسرح، لأنهم هم أنفسهم نجوم السينما، فمن يعمل هنا يعمل أيضاً هنا، واستمر الحال على هذا الوضع لسنوات طويلة، مع كل فترة يظهر نجم كوميدى كبير يسيطر على الكوميديا بشكل عام، خاصة أن المسرح المصرى معروف بالكوميديا، والجمهور يتجه إليه كى يسمع النكات والإفيهات ليضحك، وفى المقابل، نجد ندرة فى وجود مسرح يقدم فن التراجيديا أو أياً من القوالب الفنية.

من هم رواد فن الكوميديا فى مصر؟

- مع انطلاق الكوميديا فى فترة الثلاثينات، بدأ الفنان نجيب الريحانى مشواره من المسرح، ولكن بعدها وجد طريقه إلى السينما، فقدم أول أعماله السينمائية بعنوان «البحر بيضحك ليه»، ومع ازدهار السينما ذاع صيته بشخصية «كشكش بيه»، وبعدها أخذه المخرج نيازى مصطفى وقدما معاً عدداً من الأعمال السينمائية التى حققت نجاحات كبيرة، من بينها أفلام «لعبة الست - أحمر شفايف - غزل البنات - سلامة فى خير».

وتزامن ظهور الفنان نجيب الريحانى مع على الكسار أيضاً، إضافة للفنان فوزى الجزايرلى الذى ظهر فى الثلاثينات والأربعينات، وكان نجماً كبيراً فى مجال الكوميديا، وظهر معه ابناه فؤاد وإحسان الجزايرلى.

لماذا تعد فترة إسماعيل يس هى الأكثر ازدهاراً فى تاريخ الكوميديا المصرية؟

- عصر إسماعيل يس كان الأكثر ازدهاراً، لأنه وصل لفيلمه الرابع والعشرين سنة 1953، أى إنه كان يقدم فيلماً كل شهر ونصف تقريباً، فكان الجمهور يخرج من فيلمه ليدخل فيلماً جديداً له، وهو فنان كوميدى كان يقدم مونولوجات، إضافة إلى تقديمه لمجموعة من الأفلام الوطنية، ومنها «إسماعيل يس فى الأسطول»، «إسماعيل يس فى الجيش» وغيرهما من الأفلام.

وفى هذه الفترة كان المخرج فطين عبدالوهاب بطل هذه المرحلة، بحكم تقديمه سلسلة أعمال مهمة فى تاريخ إسماعيل يس، وبعدها قدم الفنان عبدالمنعم إبراهيم، كما أنه قام بشىء مهم وهو الاستعانة بأبطال أفلام الحركة فى الكوميديا، فوجدناه أتى بالفنان فريد شوقى فى فيلم «صاحب الجلالة»، ورشدى أباظة فى فيلمى «آه من حواء والزوجة 13».

لم تتوقف مسيرة الكوميديا باختفاء إسماعيل يس، وإنما ظهرت مرحلة جديدة بعد ذلك.. حدثنا عنها.

- ظهر وقتها الفنان فؤاد المهندس، الذى قدم مجموعة أعمال كبيرة، كان أغلبها مع الفنانة شويكار، ومن بعدهما جاء الفنان عادل إمام فى فترة السبعينات، والذى ظل يغرد وحده لسنوات طويلة، وخلال هذه الفترة كانت هناك محاولات لاكتشاف نجوم فى الكوميديا، إلى أن جاء جيل الفنان محمد هنيدى ومعه مجموعة من الفنانين، ولكن الآن لم تعد هناك أسماء لامعة من الكوميديانات، «الكوميديا دلوقتى مابقتش زى زمان، لأن مفيش عندنا كوميديانات يقدروا يقدموا كوميديا»، ولا خلاف على أن الأعمال الكوميدية يجب أن تكون حاملة لرسالة فى مضمونها، «كلمة رسالة دى كان بيقولها النقاد اليساريين، ولكن الكوميديا تنعكس على من يشاهدونها وتترك أثراً فى نفوسهم، لأنها تُحدث تنقية أو بمعنى أصح بتعمل تأثير وإشعاع نفسى فيهم لمدة يوم على الأقل».

فترة الخمسينات

الخمسينات هى الفترة الأكثر ازدهاراً فى عالم الكوميديا، ظهر حينها جيل الفنان إسماعيل يس، الذى بدأ من أواخر الثلاثينات، ولكن بدأ نجاحه فى الخمسينات هو وعبدالسلام النابلسى ورياض القصبجى، حيث قدموا عدداً كبيراً من الأعمال التى حققت نجاحات كبيرة وظلت لفترة طويلة حتى أصبح إسماعيل يس يكرر نفسه ولم يجد منافساً أمامه فظهرت حالة صديق البطل، والتى ظهر معها الفنان عبدالمنعم إبراهيم.