«الإعاقات الذهنية» يتلقى القصص الملهمة للراغبين بالمشاركة في «قادرون باختلاف»

أعلن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، عن بدء اختيار القصص الملهمة للمشاركة في احتفالية «قادرون باختلاف» النسخة الخامسة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشر الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، قائلا: «الإلهام أساس قدراتنا إن كنت بطلا متفوقاً رياضياً أو ثقافياً أو فنياً أو في أي مجال وتمتلك قصة تستطيع أن تلهم حياة الآخرين فأنت في المكان المناسب».

احتفالية «قادرون باختلاف»

وتابع الاتحاد في بيانه: «نتمنى مشاركتكم معنا بإرسال قصص نجاحكم الملهمة حيث سيتم اختيار أفضل القصص الملهمة للمشاركة معنا باحتفالية قادرون باختلاف النسخة الخامسة تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية».

وأوضح الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، في منشوره، أن المشاركة تكون من خلال استيفاء النموذج المرفق، وإرساله فى موعد أقصاه الثلاثاء المقبل الساعة الرابعة عصرًا، من خلال رابط التقديم التالي https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1FAIpQLScVA7CZDubDz.https://adminlive.elwatannews.com/viewform