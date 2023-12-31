أستاذة اجتماع: الابتسامة سلاح الناس الوحيد لمواجهة الأزمات.. والسياج الآمن للتعايش مع ظروف الحياة

عادة كان الضحك هو السلاح الوحيد والسياج الآمن لدى المصريين فى التغلب على الظروف الحياتية، حتى إذا كان العالم أجمع يخشى من حدوث كارثة أو مرض ما، يستطيع المصرى تحويلها إلى موقف كوميدى أو نكتة مضحكة.. الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، تحلل أسباب جريان الضحك على لسان المصريين.

ما السر فى إطلاق وصف «شعب ابن نكتة» على المصريين؟

- الشعب المصرى عُرف بخفة ظله وسط شعوب العالم، واستطاع المصرى بالصبر والضحك التغلب على مشكلاته وأزماته الحياتية، وهذه الصفات تعد جينات فى دم الإنسان، وهو يسير على جملة «اضحك للدنيا.. تضحك لك». والعامل الأساسى لانتشار مقولة «شعب ابن نكتة» هو فن الزمن الجميل، فدائماً ما يستقبل الشعب المصرى الأزمات، سواء كانت الاقتصادية أو السياسية، بطريقة كوميدية، لا تدل على جدية الموقف، ما جعل الجميع يطلق عليه هذه المقولة، وهو ما رسخه الفن الجميل.

لماذا يوصف المصرى دائماً بأنه «خفيف الظل»؟

- الشعب المصرى عُرف بخفة ظله أمام شعوب العالم، من خلال تقديم فن الكوميديا سواء فى الأفلام أو المسرحيات، وقبل سنوات طويلة، وخلال رحلتى إلى إحدى المدن الفرنسية، كنت أسمع الإشادات بالفن المصرى والكوميديا التى أضحكتهم وأسعدتهم لسنوات طويلة.

زمان كانوا بيقولوا على الشعب المصرى ابن نكتة، لكن حالياً المقولة دى اتنست وده بسبب تأثير الفن غير الهادف اللى مبقاش يضحك زى زمان واللى كان أبرزهم شكوكو، وفن الكاريكاتير من أبرز الوسائل التى كانت تعبر عن مدى حب الشعب المصرى للضحك والسخرية، حتى فى أحلك الظروف، وكان يستخدم الكاريكاتير فى السخرية من الأحداث التى يمر بها المواطن المصرى، ودائماً المواطن المصرى كان يجد طريقة للسخرية من المواقف المحيطة به.. وفن الكاريكاتير من أبرزها.

هل اختفت النكتة من حياة المصريين؟

- النكتة كانت بتتقال بطريقة مضحكة فعلاً تخلى اللى يسمعها يضحك عليها من قلبه، لكن دلوقتى مبقاش فيه الكلام ده، خاصة بعد اختفاء الفن الكوميدى الأصيل اللى كان له رسالة سامية يسير عليها الشعب المصرى، حتى لو بطريقة كوميدية، والجمهور كان يقتدى بالرسائل ويقلدها، ومواجهة المواطن المصرى للأحداث والحرص على تغييرها أو اتخاذ قرار مصيرى بها، عن طريق النكتة التى اعتبرها سلاحاً يواجه به الصعوبات، سواء الاقتصادية أو السياسية، فضلاً عن فن الزمن الجميل الذى رسخ النكات المضحكة فى العقل، كان سبباً لإطلاق مقولة «شعب ابن نكتة» عليهم.

لماذا إذن اختفت النكتة التى تُروى بطريقة كوميدية؟

- هناك أمور أخرى اهتم بها المواطن المصرى، ويعد من أبرزها وسائل التواصل الاجتماعى، إذ أصبح التعبير عن الكوميديا من خلالها عن طريق ملصقات مضحكة فقط، فضلاً عن اختفاء المحتوى الكوميدى من الفن، الذى أصبح يسيطر عليه الأكشن أكثر من الكوميديا، حتى إذا حاول بعض الفنانين إضفاء جو من المرح، يظهر متصنعاً ويظل مجرد تمثيل، بعكس ما كان يظهر عليه الفنان قديماً، كانت تظهر كوميديته بالفطرة والمرح.

فلسفة المصرى

هناك العديد من المصطلحات التى اتخذها المصريون كتعبير عن سبب شهرتهم بالضحك والسخرية، منها «اضحك للدنيا.. الدنيا تضحك لك»، «اضحك محدش واخد منها حاجة»، خاصة أنهم يحولون المواقف سواء كانت حزينة أو سعيدة إلى نكتة مضحكة، على الرغم من أن النكات اشتهرت عند المصريين منذ أيام الفراعنة، الذين هم أول من عرفوا النكات المضحكة فى البشرية، والدليل على ذلك العثور على بعض المدونات المضحكة على عدد من البرديات، تعود إلى العصر البطلمى، وكُتبت بالهيروغليفية، إلا أن مصطلح «شعب ابن نكتة» أطلق قبل سنوات.