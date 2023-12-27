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مجلس جامعة الأزهر يشيد بملتقى «تمكين المرأة في الكاريكاتير»

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:12 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
مجلس جامعة الأزهر

مجلس جامعة الأزهر

أشاد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، بملتقى الأزهر العالمي الثاني للكاريكاتير الذي نظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، وقدم التهنئة للدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين عميدة كلية العلوم الإسلامية للوافدين؛ لنجاح الملتقى مما يؤكد اهتمام الأزهر بالفنون.

تمكين المرأة في الكاريكاتير 

وحظي الملتقى بمشاركة متميزة؛ إذ تنافس فيه ممثلون من مختلف دول العالم، وكان يعبر عن اهتمام الأزهر الشريف بالمرأة، وجاء بعنوان: تمكين المرأة في فن الكاريكاتير.

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