افتتاح معرض عيد الكاريكاتير المصري.. نسخة مهداة إلى فلسطين (صور)

افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، وعبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، ولطفي رؤوف سفير أندونيسيا بالقاهرة، معرض عيد الكاريكاتير المصري في نسخته الثالثة.

افتتاح معرض عيد الكاريكاتير

بدأت احتفالية عيد الكاريكاتير المصري الثالث بافتتاح معرض الكاريكاتير بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، والذي يضم مجموعة من أعمال الفنان زهدي العدوي مؤسس الجمعية المصرية للكاريكاتير، إلى جانب ما يزيد عن 140 عملاً من جيل الرواد حتى المعاصرين.

وحرص دكتور وليد قانوش، وسفير سلطنة عمان، وسفير أندونيسيا، والحضور أثناء تفقدهم للمعرض على زيارة القاعة التي تضم مجموعة من الأعمال الفنية والتي تتناول القضية الفلسطينية والتضامن مع فلسطين، خاصة أن هذه النسخة من عيد الكاريكاتير تم إهدائها إلى الأشقاء في غزة.

كما تضمن حفل الافتتاح رسم بورتريهات لايف لجمهور وزوار المعرض بريشة شباب رسم مصر بقيادة الدكتور محمد حمدي عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير.

وفي ختام الحفل قام الفنان مصطفى الشيخ بإعلان أسماء الفائزين بالجوائز في مسابقة الكاريكاتير التي نظمتها الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع أسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، إذ فاز بالمركز الأول الفنان خالد صلاح، وحصل على المركز الثاني الفنان محمد فتحي، بينما حل في المركز الثالث الفنان حسني عباس، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الفنان خضر حسن، والفنان أحمد قاعود، وحصل الفنان البحريني علي الصميخ على درع الجمعية المصرية للكاريكاتير للتميز والعطاء.

توزيع الجوائز على الفائزين

وقام بتوزيع الجوائز على الفائزين الفنان محمد حاكم والفنان عمرو سليم والفنان فاروق موسى أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، وأسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، والفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض والأمين العام للجمعية المصرية للكاريكاتير.

وبعد مراسم توزيع الجوائز تقدم الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية بالشكر لوزارة الثقافة، وقطاع الفنون التشكيلية، ومتحف محمود مختار، وأسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، والفنان عمرو فهمي، والفنان إبراهيم البريدي، ولكل من ساهم في نجاح احتفالية عيد الكاريكاتير المصري في نسخته الثالثة، وقدم تحية كبيرة من القلب للفنان الكبيرعبد العزيز تاج الرئيس الشرفي للجمعية المصرية للكاريكاتير، كما رحب بالفنان السوري سعد حاجو ضيف شرف المعرض.

جاء ذلك في حضور الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، والفنان محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، وشريف جاد مدير النشاط الثقافي بالبيت الروسي، وشاو بين المدير التنفيذي للمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، والدكتورة مي البطران عضو مجلس النواب السابق، والفنان فوزي مرسي قوميسير المعرض، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للكاريكاتير، وأسرة الفنان محمد عبد المنعم رخا، ونخبة من فناني الكاريكاتير والفنانين التشكيليين وعدد من الصحفيين والإعلاميين والجمهور.

يأتي المعرض في إطار الاحتفال بعيد الكاريكاتير المصري الثالث، وتنظمه الجمعية المصرية للكاريكاتير بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية، ويستمر حتى 16 ديسمبر 2023.

يشار إلى أن الجمعية المصرية للكاريكاتير اختارت يوم 7 نوفمبر من كل عام ليكون عيدًا للكاريكاتير المصري والذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المنعم رخا، رائد فن الكاريكاتير المصري، وسوف يكون العيد سنويًّا ليحكي للأجيال الجديدة دور هذا الفن في حياة المصريين ومدى عظمة تأثيره.