أشرف زكي: المتحدة أعادت ترتيب الملف الفني المصري بشكل ممتاز

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية، إن الشركة المتحدة أعادت ترتيب الملف الفني المصري بشكل ممتاز، وأصبح هناك مظلة نستطيع التعامل معها، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية أدت إلى تفاقم بعض الإخفاقات لأن السياسة العامة لم تعد موجودة في الوقت الحالي.

هناك رؤية واستراتيجية واضحة لتطوير الفن

وأشار «زكي» خلال لقائه بقناة «اكسترا نيوز» خلال حصاد 2023 في الملف الفني، إلى أن هناك رؤية واستراتيجية واضحة لتطوير الفن في مصر، وأننا في دولة كبيرة ورائدة في الفن، ولدينا جمهور مصري عاشق للفن ودعم مهرجان العلمين.

مهرجان العلمين استقطب الجمهور العربي

ولفت إلى أن مهرجان العلمين استقطب الجمهور العربي من كل مكان في العالم، كانوا متواجدين، موضحًا أن المهرجان تسبب في حالة الانتعاش للسوق، وبيكون هناك حراك والجميع بيعمل على قلب رجل واحد.