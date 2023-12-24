الشركة المتحدة تحصد النصيب الأكبر من جوائز «ديرجيست»

حصدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا كبيرا من الجوائز ضمن حفل توزيع جوائز ديرجيست، إذ حصدت قناتا cbc دراما، وقناة «إكسترا نيوز» على جوائز جوائز الأفضل، وتسلمها المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما حصد راديو 9090 جائزة الإبداع وتسلّم الجائزة الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، رئيس شبكة إذاعة 9090، وحصدت قناة on جائزة أفضل قناة عامة.

ونجحت الشركة المتحدة أيضا في الحصول على أفضل مسلسل لعام 2023 بمسلسلي «جعفر العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان، وكذلك مسلسل «تحت الوصاية» التي قدمته الفنانة منى زكي.

فيما نجح عددٌ من الفنانين في حصد الجوائز بالحفل من بينهم الفنان الدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية جائزة الريادة على مجهوداته الكبيرة في عمله النقابي.

أشرف زكي يحصد جائزة الريادة

وقال أشرف زكي في كلمته علي المسرح عقب التكريم؛ أنه عن سعيد به قائلا: ربنا يقدرني على خدمة زملائي من الوسط الفني، مشيرا إلى أنه من أصعب لحظاته التكريم بعد اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي كان تجمعه به علاقة قوية.

وكان من ضمن الحضور المكرمين عبير صبري، وصبري فواز، والسيناريست أيمن سلامة، وجمال سليمان، ورباب ممتاز، وداليا البحيري، وحسني شتا، وكارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا.