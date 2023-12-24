أبوشامة لـ«ملعب الفن»: الشركة المتحدة قدمت رؤية جديدة في معالجتها للانتخابات الرئاسية

كشف الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، تفاصيل مقاله في جريدة «الوطن»، بعنوان: «إعلام «المتحدة» ومعارك الوطن»، قائلا إنه قصد من مقاله مدى ما تحقق في المشهد الإعلامي.

وأضاف «أبو شامة» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن المقال سلط الضوء أيضا على الدور الكبير للإعلام في لعب ما تحقق بالمشهد السياسي في مصر، والنجاح الباهر في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن هذا النجاح كان لا يتأتى ولا ينجح ولا يتحقق إلا إذا كان هناك مشهد إعلامي قوي وصناعة إعلام قوية في مصر استطاعت تقديم مسار تطور في الإعلام يتوازى ما حدث في المشهد السياسي من تطور ديمقراطي، والاثنان التقيا في نقطة الانتخابات نتيجة تضافر الجهود ما بين المسارين والتقائهما في نقطة واحدة التي تعد مصدر فخر الجميع، والتي كانت لن تتحقق إلا بفضل جهود كل صناع الإعلام.

ولفت أنه في مقدمة ذلك منصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي قدمت رؤية جديدة في معالجتها للانتخابات، ووفرت المناخ الذي تهيئ قبلها في فكرة الاصطفاف الوطني، والتي كانت تحدث من خلال الحوار الوطني، ونقلت كل منصاتها ما جرى في هذا الحدث الكبير الذي كان يمهد الأرض لهذا المشهد العظيم في الانتخابات.