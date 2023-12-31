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أحمد يونس يعود بـ«نادر فودة» لمعرض الكتاب

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:40 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
أحمد يونس

أحمد يونس

أعلن الإعلامي أحمد يونس، عودته للمشاركة في معرض الكتاب مرة أخرى، بالجزء الثامن من كتاب «نادر فودة»، وذلك بعد غيابه العام الماضي.

تفاصيل مشاركة أحمد يونس بمعرض الكتاب

ونشر أحمد يونس، صورة الكتاب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «أحمد يونس ونادر فودة من جديد في معرض القاهرة الكتاب 2024..  رواية الآثم».

الجمهور متحمس لكتاب نادر فودة

وحظي منشور أحمد يونس، بردود فعل واسعة من الجمهور، إذ كتب أحدهم: «أيوة بقى هو دا الكلام ألف مبروك يا يونس منتظرها بفارغ الصبر»، وقال آخر: «أي الأخبار الحلوة دي فين الأخبار الجامدة دي من زمان».

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