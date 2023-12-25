بمشاركة إسعاد يونس.. أحمد سعد وبهاء سلطان يطرحان كله فالصو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم عصابة عظيمة، الأغنية الدعائية الخاصة به، والتي يقدمها الفنان بهاء سلطان بمشاركة أحمد سعد وإسعاد يونس بطلة العمل، بعنوان «كله فالصو».

طرح أغنية كله فالصو

أغنية كله فالصو من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر.

فيلم عصابة عظيمة من المقرر طرحه 4 يناير المقبل، بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، وهو من بطولة إسعاد يونس التي تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

وتقول كلمات أغنية كله فالصو:

لوتيجى سيرتك قدامى بفضل اقول انا مش هشتاق

ودقيقة وارجع ف كلامى ليه هو انا برج الجوزاء ؟

ولا انا واقع في عصابه ولا انا عندك بتغابه

ولا انت سوقت فالحلاوة وخليت الحلوين

خليت الحلوين غلابه كله فالصو

وكله Fake الا بس جمال عينيك

كله نازل نقش فيك وانت اصلى ختمك عليك

كله في الجمال ده صينى وانت بس اللى قارينى

ولا حاجه تملى عينى غيرك ياللى العين عليك

باسخن وحرارتى بتعلى انا ولا خط الاستواء

افتحلى بس سكه واحنا هنوصل لاتفاق

مصروفلك حُسن غالى مستورد سعره عالى

وانا على قد حالى وماشى جنب الحيطانا ماشي جنب الحيط بلالى