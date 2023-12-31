رسالة أطفال غزة للعالم بمناسبة العام الجديد (فيديو)

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأطفال فلسطينيين في قطاع غزة يوجهون رسالة للعالم مع انتهاء العام الميلادي 2023 وحلول العام الميلادي الجديد 2024 في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

The children of Gaza wishes the world a happy new year and asks for the bombing to stop. pic.twitter.com/rGGdXueDFg — missfalasteenia (@missfalsteenia) December 31, 2023

رسالة أطفال فلسطين للعالم

ويظهر في الفيديو المنشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا)، 9 أطفال منهم 3 ذكور يقفون وخلفهم مخيمات ويرتعدون من البرد في ظل التضيق الإسرائيلي على شحنات المساعدات لغزة، وبدا الأطفال يحملون جميعا بالونة حمراء في إشارة لاحتفالات أعياد الميلاد تتقدمهم طفلة ذات بشرة سمراء دون بالون تتحدث للعالم وتنهي الفيديو بالرسالة التي يحملونها للعالم.

ما الذي أرادوا نقله للعالم؟

وتقول الطفلة في الفيديو: «كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الجديدة 2024، كل عام والعالم وأهل غزة بخير، وإن شاء الله توقف الحرب على غزة، شو بنا نحكي للعالم»، فيرد الأطفال المترصون خلفها «هابي نيو يير.. سنة سعيدة جديدة».

تزايد أعداد الشهداء

ويسجل قطاع غزة حربا إسرائيلية غاشمة منذ 7 أكتوبر الماضي؛ إذ ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 86 يوما على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دولة عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد القتلى والمصابين والشهداء.