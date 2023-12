رسالة أطفال غزة للعالم بمناسبة العام الجديد (فيديو)

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأطفال فلسطينيين في قطاع غزة يوجهون رسالة للعالم مع انتهاء العام الميلادي 2023 وحلول العام الميلادي الجديد 2024 في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

The children of Gaza wishes the world a happy new year and asks for the bombing to stop. pic.twitter.com/rGGdXueDFg