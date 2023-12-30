إسرائيل تهاجم سوريا بغارات جوية وأخرى تطال حدود العراق

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن خسائر مادية وقعت جراء استهداف إسرائيل مدينة حلب بضربات جوية، وجاء ذلك تزامنا مع ضربات أخرى طالت مناطق حدودية مع العراق بطائرات مسيرة إسرائيلية.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تشن تل أبيب عددا من الضربات على أهداف ومواقع داخل سوريا، والتي يقال إنها تعود لمواقع تستخدم لانطلاق الهجمات تجاه الأراضي الإسرائيلية في إطار الدعم للفصائل الفلسطينية.

تفاصيل استهداف إسرائيل مدينة حلب السورية

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية استهدف عددا من النقاط جنوب مدينة حلب، وهي الضربات التي باتت متكررة بشكل كبير منذ بدء إسرائيل عدوانها الأخير على قطاع غزة.

وقال مسؤولون أمنيون وحدوديون عراقيون لوكالة أنباء رويترز، إن طائرات مجهولة قصفت عددا من المباني والشاحنات التي تستخدمها فصائل مسلحة في مدينة البوكمال السورية، حيث استهدفت قافلة من 8 شاحنات كانت تمر بمحاذاة المعبر الحدودي مع العراق.

وذكر مسؤولون، وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز، أن الضربات الإسرائيلية التي نفذت بالطائرات المسيرة استهدفت كذلك 3 مبان تستخدمها إحدى الفصائل المسلحة التي تتهمها إسرائيل بأنها على صلاة بإيران.

توترات متصاعدة بين سوريا وإسرائيل

وتتصاعد التوترات الممتدة بين إسرائيل والأراضي السورية، والتي أحدثها تنفيذ غارة على العاصمة السورية دمشق جرى خلالها استهداف مستشار بالحرس الثوري الإيراني هو العميد رضى موسوي.

وتعهدت إيران بالرد على تلك العملية مؤكدة على لسان مندوبها في الأمم المتحدة أنها تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين وفق ما تنص عليه الأعراف والمواثيق الدولية بشأن مثل هذه الاعتداءات، وسط مخاوف من اتساع دائرة الصراع في غزة لتأخذ طابعا إقليميا.