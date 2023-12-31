ملكة الدنمارك تتنازل عن العرش منتصف يناير المقبل

كشفت ملكة الدنمارك، مارجريت الثانية، الأحد، نيتها التنازل عن منصبها في 14 يناير2024، ليخلفها في العرش ولي العهد الأمير فريدريك.

من سيتولى بعدها ؟

وأصدر مكتب رئيس وزراء الدنمارك بيانا قال فيها: «قررت صاحبة الجلالة الملكة مارجريت الثانية التنازل عن العرش؛ وفي 14 يناير 2024، عندما تتنازل الملكة عن العرش، سيتولى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير فريدريك العرش، بلقب صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر».

احتفاظها بلقب جلالة الملكة

وأوضح في البيان أنه سيتم إعلان رئيس الوزراء تغيير العرش في قلعة كريستيانسبورغ، وتولت الملكة مارجريت الحكم في 14 يناير 1972 عقب وفاة والدها الملك فريدريك التاسع، وسوف تستمر في حمل لقب جلالة الملكة حتى بعد تنازلها عن العرش.