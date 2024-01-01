7 خطوات للحصول على رخصة محل تجاري.. تعرف عليها

ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحال التجارية، وترخيصها، وتحديد الخدمات والأنشطة تيسيرا على المواطنين، وكذلك تحديد خطوات إصدار الرخصة للمحال، وهو ما نص عليه من خلال عدد من الخطوات.

خطوات الحصول على رخصة محل

وحدد القانون عددًا من الخطوات للحصول على رخصة محل تجاري، والتي جاءت على النحو التالي:

- التقدم إلى المركز المختص بطلب للترخيص.

- تقديم المستندات المطلوبة من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

- ينتظر المتقدم رد المركز المختص على طلبه بالقبول أو الرفض.

- يكون الرد على طلب الترخيص في مدة 60 يوما من تاريخ تقديمه.

- في حالة قبول الطلب، يجب إخطار جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد عمل ترخيص له.

- يتم دفع الرسوم الخاصة بالمعاينة، والتي لا تتجاوز 1000 جنيه، وذلك بعد الإخطار.

- يُمنح المتقدم الترخيص بعد المعاينة والتأكد من وجود كل الشروط.

قانون المحال العامة

ويحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية النطاق الذي يطبق عليه كالتالي:

- المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية.

- المحال التي تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل.

- المنشآت من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى.

- أرض فضاء أو في العائمات.

- أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري.