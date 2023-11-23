تفاصيل المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة محل

حدد قانون المحلات العامة، ضوابط ترخيص المحلات التجارية وإصدار رخصة محل، وأوضح المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص للمحل، وهذا ما يستعرضه الوطن في السطور التالية.

مستندات ترخيص المحلات

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إنّ هناك عدد من المستندات اللازمة من قبل الشخص الراغب بإصدار رخصة محل يجب عليه استيفائها، كي لا يتعرض للمساءلة القانونية، والمستندات كما يلي.

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- مستخرج رسمي من السجل التجاري.

3- صورة من البطاقة الضريبية.

4- شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

5- توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

6- صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل إذا كان طالب الترخيص أجنبيا، وتقديم صورة من الترخيص أو الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.

وأضاف عبدالمجيد لـ«الوطن»، أنّه من بين المستندات اللازمة لترخيص المحل، إحضار صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا مثبت التاريخ، وأن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة، موضحا به النشاط المطلوب ترخيصه.

وتابع أنّ المستندات الضرورية تتضمن وجود صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت، أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار، وإفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام حال وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

مستندات مهمة للترخيص

ولفت الخبير القانوني إلى ضرورة وجود شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية، مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار حال بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء، وتقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار حال عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص، إضافة إلى رسم توضيحي (كروكي) موضحا به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع به المحل (يشترط في طالب الترخيص بأن لا يقل السن عن 21 سنة ميلادية).

وأشار محمد عبد المجيد إلى أنّ المستندات المطلوبة مهمة ويجب استكمالها من الشخص الراغب في إصدار رخصة محل، كي لا يتعرض للمساءلة القانونية.