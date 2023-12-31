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صلح أنغام وأصالة بعد خلاف دام 5 سنوات

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:09 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
صلح أنغام وأصالة

صلح أنغام وأصالة

تفاجأ الجمهور منذ قليل، بفيديو لصلح أنغام وأصالة، بعد خلاف دام 5 سنوات تقريبا؛ إذ ظهرتا في حالة تناغم وحب شديدة.

صلح أنغام وأصالة

وظهر في الفيديو، الفنانة إليسا، وحرص الحضور على التصفيق.

وكانت الفنانة أنغام طرحت مؤخرا، أغنية وطنية جديدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب»، والتي غنتها لأول مرة في احتفالات الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر العظيم.

وجاءت الأغنية تحت عنوان «التاريخ بيقول» من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع  خالد عز.

 

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