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انتخابات المصريين بالداخل

لجان العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل الناخبين على أنغام «تسلم الأيادي»

كتب:

أيمن حمزة وحبيبة فرج
09:45 ص | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
لجان العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل الناخبين على أنغام «تسلم الأيادي»

شهدت اللجان الانتخابية في العاصمة الإدارية الجديدة، إقبالا كبيرا من الناخبين الذين توافدوا في الساعات الأولى من فتح باب التصويت، من أجل المشاركة في الاستحقاق الدستوري المهم.

واصطف المواطنون في طابور ممتد أمام المقر الانتخابي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تواجدوا أمام المقر قبل بداية وقت التصويت بنحو ساعة، وعلى أنغام «تسلم الأيادي»، أعرب الحضور عن سعادتهم وابتهاجهم بالعرس الديمقراطي.

وانطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي وتنتهي اليوم، ويوجد 4 مرشحين لرئاسة الجمهورية يختار المواطن واحدا منهم وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

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