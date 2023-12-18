مهرجان التحطيب بالأقصر يحتفل بفوز الرئيس السيسي على أنغام المزمار البلدي

انطلقت فعاليات الدورة 13 من المهرجان القومي للتحطيب بساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري، وسط مدينة الأقصر، بمشاركة نخبة من لاعبي التحطيب في جنوب الصعيد، وبحضور الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث الثقافي غير المادي، نيابة عن وزيرة الثقافة، وعمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشاركهم الفنان أحمد الشافعي، والدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون وممثلي منظمة اليونسكو وقيادات من وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتحمل دورة المهرجان هذا العام اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي مؤسس المهرجان، تكريمًا له.

عروض فنية في حفل الافتتاح

وقدمت الفرق الشعبية عروضها في حفل الافتتاح، وشارك مجموعة من لاعبي التحطيب في تقديم عروض التحطيب في حلقات على أنغام المزمار البلدي، كما عزفت فرقة الربابة في نهاية العرض أغنية «تسلم الأيادي» احتفالًا بفوز الرئيس السيسي.

وشهد حفل الافتتاح تكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، مؤسس المهرجان، وتسلم درع التكريم ابنه الفنان أحمد الشافعي ومخرج المهرجان.

9 فرق تشارك في مهرجان التحطيب

ويشارك في المهرجان 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة، وهي بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

الحفاظ على الفنون الشعبية

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مهرجان هذا العام يأتي في سياق الحفاظ على مكتسبات وهوية فنوننا الشعبية، وللتحطيب أهمية كبيرة في محافظات الصعيد وخاصة محافظات الجنوب، توجت بتسجيله بقائمة التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، موضحاً أن برنامج افتتاح المهرجان يتضمن عروضا فنية لشيوخ ولاعبي التحطيب من محافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر، تشمل استعراضات متنوعة بالعصا على أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي كأحد الطقوس التي يقبل عليها أبناء محافظات الصعيد.

ويشرف الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، على تنظيم المهرجان، بالتعاون مع الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وعماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

وتقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج باقي أيام المهرجان، بدءا من الساعة الثالثة مساء، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا في السادسة مساءً، حتى ختام المهرجان في 20 ديسمبر الحالي، والمعروف أن لعبة التحطيب هي الأكثر انتشارا في احتفالات نجوع وقرى صعيد مصر، ومن الفنون الموروثة من الحضارة المصرية القديمة، وفي عام 2016 سجلت اللعبة في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وأدرجت بقائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي.